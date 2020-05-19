حمدان بن محمد: أزمة تفشي كورونا في العالم عكست القيم الأصيلة الراسخة في المجتمع

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي اجتماعاً عن بُعد، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي مع عدد من المدراء العموم للجهات الحكومية في دبي.

وخلال الاجتماع، اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد على تقرير جاهزية الخدمات التعليمية خلال وبعد مرحلة كوفيد 19، كما أطلع سموه على تقرير لهيئة تنمية المجتمع يتعلق خاصة برعاية كبار السن، وأصحاب الهمم، وتقرير دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي يتعلق بصندوق التضامن المجتمعي.

وقال سموه إن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم عكست القيم الأصيلة الراسخة في المجتمع، ورسخت تكاتف وتضامن أفراده من مواطنين ومقيمين، ويجب مواصلة التدابير والإجراءات التي من شأنها تخفيف التداعيات التي خلّفتها الأزمة على فئات المجتمع المتضررة ومساعدتها.

وأضاف : الحفاظ على التماسك المجتمعي واجب وطني ومسؤولية مشتركة، لا تقل أهميتها عمّا يقدمه جنودنا في الصفوف الأمامية لاحتواء تفشي الفيروس، لتبقى دبي واحة العيش الرغد، وعنواناً للسعادة...وبإذن الله سنخرج من هذه الأزمة أقوى بتكاتفنا واتحادنا خلف قيادتنا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز