مقاصب دبي تفتح من 7 صباحاً للواحدة ظهراً أيام العيد

المصدر: دبي- وائل نعيم

حددت بلدية دبي ساعات الدوام في مقاصب دبي خلال ايام عيد الفطر، حيث تبدأ من الساعة السابعة صباحا لغاية الواحدة ظهرا في مقاصب: القصيص والقوز والليسيلي وحتا.

وقال علي الحمادي مدير ادارة خدمات الصحة العامة بالإنابة في بلدية دبي في إطار الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كرونا قام قسم المقاصب بعدة مبادرات منها: عمليات التعقيم المستمر لجميع مقاصب دبي وتنفيذ سياسة التباعد وترك مساحات بين القصابين والعمال وتوفير جميع ادوات الحماية الشخصية للعاملين وتشديد المراقبة عليهم.



وأضاف: ضمن استعدادات مقاصب دبي لعيد الفطر المبارك لعام 2020 وتشجيعا للذبح داخل المقاصب والحد من ظاهرة الذبح العشوائي والقصابين المتجولين مما يتسبب في انتشار الامراض وبالأخص فيروس كورونا المستجد تم تدشين حملات توعوية لأفراد المجتمع عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي وذلك لما تشكله هذه الظاهرة من خطورة عالية علي صحة وسلامة أفراد المجتمع وتلوث البيئة.

وأوضح علي الحمادي أن مقاصب دبي بإدارة خدمات الصحة العامة في لدية دبي تسعى لتحقيق إسعاد المتعاملين من خلال توفير خدمات ذات جودة عالية لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وتقليل ساعات الانتظار والسرعة في تقديم الخدمات، وتعزيزا لمبادرة (خليك في البيت) تهيب مقاصب دبي من المتعاملين باستخدام التطبيقات الذكية يتم شراء المواشي عبر التطبيق دون حضور المتعامل للمقصب والتوصيل للمنازل ويوجد عدة تطبيقات للذبح داخل مقاصب دبي وتحت اشراف بلدية دبي هي: تطبيق المواشي وتطبيق تركى للذبائح وتطبيق الدار وتطبيق شباب الفريج والطلب من شركة الروابي عبر الهاتف 00552309331 لتشجيع مبادرة "خليك في البيت".

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