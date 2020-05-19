447 دورية لخيالة شرطة دبي خلال برنامج التعقيم الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد العميد خبير محمد عيسى العظب مدير مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي، أن خيالة شرطة دبي نفذوا 447 دورية في الإمارة خلال تطبيق برنامج التعقيم الوطني ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار العميد العظب إلى أن عدد الدوريات الـ447 نفذها الخيالة من بدء إجراءات التعقيم الوطني في ال 26 من مارس الماضي إلى 12 من مايو الجاري، وساهموا في تعزيز الأمن والأمان في أرجاء إمارة دبي ضمن فرق عمل شرطة دبي المختلفة المشاركة في مهام خط الدفاع الأول.

وبين أن دوريات الخيالة خالفت خلال فترة التعقيم الوطني 260 مركبة، و969 من المشاة بينهم أشخاص مخالفين لقرار النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح العميد العضب أن فرق الخيالة نفذت مهام التغطية الأمنية لمناطق التعقيم الوطني وذلك لتمتعها بميزة خاصة تتمثل في قدرتها على الدخول في المناطق الضيقة والتي لا تستطيع المركبات الوصول إليها، مشيدا بالجهود الاستثنائية لخيالة شرطة دبي وإخلاصهم في عملهم كخط للدفاع الأول.

الجدير ذكره، أن شرطة دبي تعتبر من أقدم الأجهزة الشرطية التي استخدمت الخيل في عملها، إذ تأسس مركز الخيالة في سبعينيات القرن الماضي ثم تحول لإدارة فرعية ومن ثم لمركز شرطة الخيالة، وحصل على الاعتراف الدولي من قبل منظمة الخيول البريطانية لتطبيقه أحدث أنظمة العمل في مجال تدريب المدربين بالمركز، وتدريب ‏الخيول، وتطبيق أحدث أنظمة الموارد البشرية والسلامة المهنية في مختلف الأقسام والشعب.

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