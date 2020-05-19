محاكم دبي تدعم حملة «10 ملايين وجبة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت محاكم دبي تقديم 1875وجبة دعماً لحملة «10 ملايين وجبة»، التي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، لتوفير الدعم الغذائي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات تحدي الوباء العالمي لفيروس «كورونا» المستجد.

وصرح طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن حملة «10 ملايين وجبة» تؤكد أن كرامة الإنسان وحفظ الحياة وتوفير مقوماتها الأساسية للجميع أولوية لدولة الإمارات وقيادتها ومؤسساتها ومجتمعها، وهذا هو الوقت الأمثل للمساهمة في دعم هذه الحملة التي تضمن ألّا يجوع أحد خاصة في شهر الخير.

تعزيز

وأشاد بفكرة الحملة التي أطلقتها سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم لتعزيز شعور الفئات المجتمعية كافة بالأمان والاستقرار، وتقديم الدعم والمساندة في أوقات الشدة، والتي أدت إلى خروج الحملة في أبهى صور التضامن والتلاحم المجتمعي، وهو ما يعزز المكانة الدولية الرائدة التي رسختها دولة الإمارات بفضل مبادراتها الإنسانية الهادفة لحفظ الحياة وصون كرامة الإنسان أينما كان، دون تمييز بين الأعراق أو الأديان أو الجنسيات.

دعم

وأشار القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية بمحاكم دبي، إلى أن المحكمة العمالية تدعم حملة «10 ملايين وجبة»، لتخفيف معاناة الفئات العمالية التي تعاني أكثر من غيرها في هذا الظرف الاستثنائي الناجم عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، كما تأتي هذه المبادرة مع حلول شهر رمضان المبارك بما يعنيه من تعزيز قيم التراحم والتكاتف والتعاطف مع الفئات المحتاجة، إذ تؤكد مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، معدن دولة الإمارات الأصيل، ونهج القيادة الرشيدة التي تحرص دوماً على ترسيخ ثقافة الخير والبذل والعطاء.

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