المجلس الرمضاني لنادي الشارقة للصحافة يناقش جهود الإمارات الإنسانية

المصدر: (الشارقة - البيان)

ناقش المجلس الرمضاني الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، النهج الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومبادراتها الخيرية التي حققت لها مكانة دولية بارزة على خريطة العمل الإنساني، بتصدرها المركز الأول عالمياً بوصفها أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية.

واستضافت الجلسة الرابعة من المجلس الرمضاني الذي يبث النادي نسخته التاسعة عبر منصة التواصل الاجتماعي «انستغرام»، كلاً من الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفهد بطي المهيري، مدير إدارة الخدمات المساندة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وأدراها الإعلامي أحمد سلطان، من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيونوتناولت الجلسة التي حملت عنوان «الإمارات والجهود الإنسانية» أبرز الحملات الإنسانية التي تم تنظيمها مؤخراً بتضافر الجهود والتعاون والتنسيق المشترك بين العديد من الجهات والمتطوعين، والتي انبثقت منها نتائج إيجابية انعكست على المجتمعات والأفراد محلياً ودولياً للتخفيف من تبعات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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