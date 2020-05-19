(أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية) تكثف جهودها في الكشف على الشحنات الغذائية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهودها في الكشف على جميع الشحنات الغذائية القادمة عبر منافذ الإمارة وشحنات الترانزيت، لضمان سلامتها من خلال إجراء عمليات الكشف الظاهري والحسي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، والتحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.

وأعلنت الهيئة أنها عملت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين على التحقق من سلامة 10,486 شحنة غذائية وردت إلى المنافذ الحدودية للإمارة والإفساح عنها، تحتوي على أكثر من 262 ألف طن من المواد الغذائية المختلفة، حيث تعمل الفرق المتخصصة التابعة لها والمؤلفة من 59 مفتشاً على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لإنجاز إجراءات عبور الشحنات الغذائية، والتي تتضمن الكشف والتحليل والمطابقة، وتسهيل عملية عبورها للحفاظ على استقرار إمدادات الغذاء وإرساء منظومة الأمن الغذائي.

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