استعراض مراحل إنجاز مشاريع المساكن الحكومية في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عقد مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام 2020 والذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي «عن بعد». وعقد الاجتماع برئاسة جبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وثمن المجلس دعم القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان وتوجيهاتها فيما يخص تخصيص المنافع السكنية للمواطنين وتطوير مشاريع المساكن الحكومية بما يحقق السعادة والاستقرار الأسري والاجتماعي للأسر الإماراتية. واطلع المجلس على موجز عن التطورات والتوصيات فيما يخص استراتيجيات وسياسات الإسكان وطلبات القروض السكنية بكافة أنواعها، كما استعرض مراحل تطور وإنجاز مشاريع المساكن الحكومية في مختلف مناطق الإمارة.

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