مسؤول ألباني يشيد بدعم محمد بن زايد لبلاده لمكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - البيان

أشاد مسؤول ألباني بدعم دولة الإمارات لجمهورية ألبانيا بإرسال طائرة مساعدات تحمل سبعة أطنان من الإمدادات الطبية للمساعدة في مكافحة انتشار وباء «كورونا».

وقال تولانت بالا، رئيس مجموعة الأغلبية في البرلمان الألباني: «نحن في غاية الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجهوده المخلصة ومبادراته الإنسانية الكريمة بإرسال طائرة تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية الضرورية، والتي ستساعد العاملين في القطاع الطبي والصحي بجمهورية ألبانيا أثناء عملهم لمحاربة كورونا».

وأوضح أن أكثر من 7000 من العاملين في الخطوط الأمامية بمجال الرعاية الصحية سيستفيدون من هذه الإمدادات الطبية الإماراتية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. وتابع: «إن تقديم المساعدات الطبية الحيوية من الإمارات يُعدّ تكريماً لكافة العاملين بالخطوط الأمامية في الرعاية الصحية».

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