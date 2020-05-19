اختتام الفصل الدراسي الأول من دبلوم الآداب في الأمومة والعلوم الأسرية

المصدر: (دبي - وام)

اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة بمركز النهضة للاستشارات والتدريب برنامج الآداب في الأمومة والعلوم الأسرية في دورته الرابعة بالتعاون مع الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية- عجمان، والذي يستقطب مواطنات دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالفصل الأول من السنة الثانية لعدد 22 طالبة بنسبة 91 % للمهارة بالتعلم عن بُعد.

ومن خلاله تم تخريج طالبتين في نهاية هذا الفصل لإتمامهن متطلبات التخرج من الدبلوم، كما تم البدء في الدراسة الصيفية من خلال التعلم عن بعد في العاشر من الشهر الجاري.

وقالت عفراء الحاي مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب، إن الهدف من طرح هذا الدبلوم هو إعداد المرأة مهنيا ووظيفيا وتربويا للقيام بدور فاعل متميز في النماء الأسري والاجتماعي وفي البناء الوطني.

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