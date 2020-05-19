«طرق دبي» توقّع مع «المشرق» اتفاقية حقوق تسمية محطة مترو

المصدر: دبي - البيان

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مع بنك المشرق اتفاقية تقتضي منح حقوق تسمية محطة مترو (شرف دي جي) سابقاً لبنك المشرق، ليصبح اسمها الجديد محطة مترو (المشرق).

والموقع المتميز للمحطة يجعلها على مقربة من عدد كبير من عملاء البنك، وسيمكّن ركاب مترو دبي من الاستمتاع بتجربة مصرفية رقمية راقية مباشرة عند المحطة.

شراكة

وقّع الاتفاقية عن الهيئة، عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، ووقّعها عن بنك المشرق سوبرتو سوم، نائب أول الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد.

وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، سيستعرض «المشرق» عدة أصول مرتبطة بالعلامة التجارية حول محطة الخليج التجاري؛ إذ سيحظى بحق الرؤية الحصرية في محيطها، وكذلك في محيط محطة برج خليفة التي تقع على مقربة من المقر الرئيس الجديد للبنك والمقرر افتتاحه في منطقة داون تاون دبي في وقت لاحق من هذا العام.

وقال عبد المحسن إبراهيم يونس: «نحن سعداء بالشراكة مع المشرق، المؤسسة الرائدة والمبتكرة ذات المكانة المرموقة في الصناعة المصرفية.

إن حقوق تسمية محطات المترو تُعتبر فرصة استثمارية رائعة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تمثل مختلف القطاعات التجارية والمالية والخدمية وغيرها من القطاعات الاقتصادية الحيوية الأخرى، بالنظر إلى أن هذه المبادرة تتيح للمستثمرين أن يُبرزوا أسماءهم وعلاماتهم التجارية في مدينة نابضة بالحياة، مثل إمارة دبي وما تمثله من أهمية بالغة بكونها مركزاً استثمارياً وخدمياً ومالياً وسياحياً عالمياً مرموقاً، هذا فضلاً عن أن هذه المبادرة ستتيح للمستثمرين أن يكونوا شركاء استراتيجيين لجهة حكومية حققت إنجازات مدهشة في مجال المواصلات العامة ومشاريع البنى التحتية في زمن قياسي، جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، ومن إمارة دبي على وجه الخصوص، محوراً عالمياً جاذباً للمستثمرين ورجال الأعمال والسائحين من جميع أنحاء العالم».

تجربة

بدوره، قال سوبرتو سوم، نائب أول الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: «بلا شك، يعدّ مترو دبي أحد أكبر المعالم في المدينة، ونشعر بالسعادة بالدخول في شراكة مع هيئة الطرق والمواصلات والنفاذ إلى واحدة من أكثر المحطات ازدحاماً، ما يوفر للركاب تجربة مترو لم يسبق لها مثيل.

وتتمثل رسالتنا في التواصل مع مستخدمي المترو بأسلوب جديد وتجربة سلسة، والحفاظ على طبيعتنا كواحدة من العلامات التجارية الأكثر ارتباطاً بعملائها في الدولة، مع الحرص على خدمة الزوار بأفضل طريقة ممكنة، ونحن ننظر إلى هذه الشراكة الاستراتيجية باعتبارها استثماراً لنا طويل الأجل، وهو استثمار من شأنه أن يفتح قناة أخرى للتواصل مع العملاء الحاليين والجدد، من جميع الخلفيات والأعمار».

وبموجب الاتفاقية، سيقوم «المشرق» بتركيب لافتات ضوئية رقمية تفاعلية بتقنية (LED)، علاوة على أكشاك رقمية في المحطات تقدم للعملاء إطلالة على طيف واسع من المعلومات الخاصة بمنتجات وخدمات «المشرق».

ويمكن لركاب المترو التفاعل مع علامة «المشرق» أثناء رحلاتهم، من خلال مشاهد مقاطع فيديو مختلفة على متن قطارات مترو دبي، وفي وقت لاحق من العام، سيطرح البنك أيضاً أصولاً رقمية مثل الأكشاك والشاشات التي تعمل بتقنية اللمس وتوفر تجربة أكثر تفاعلية مع الزوار.

من جهته، أكّد حسن المطوّع، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة ستعيد كذلك تسمية اثنتين من محطات مترو دبي، هما: نخلة ديرة ونخيل هاربر أند تاور، لتصبحا على التوالي: سوق الذهب وجبل علي، في خطوة جديدة تأتي ضمن إطار استراتيجية الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي في الإمارة.

وقال المطوّع: «لقد وضعت الهيئة خطة بدأت بتاريخ 18 مايو وتستمر حتى 2 يونيو للانتهاء من عملية تغيير أسماء المحطات الثلاث المذكورة».

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