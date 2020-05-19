«نموذج دبي» يعلن أفضل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومراكز الاتصال

المصدر: دبي - وام

أعلن مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن أفضل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومراكز الاتصال، ضمن إطار عملية التقييم لـ«برنامج حمدان للخدمات الحكومية»، والقائمة على مجموعة من المعايير المحددة لقياس مستوى الكفاءة والفعالية والاستدامة.

وشكّلت تجربة المتعاملين المقياس الرئيس لتحديد مستوى تميز المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومراكز الاتصال، حيث ركز التقييم بالدرجة الأولى على تحديد مستوى رضا وسعادة ورفاهية المتعامل والمجتمع باعتبارها أولوية قصوى لحكومة دبي.

ويهدف التقييم، إلى التأكّد من مطابقة جميع المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية التابعة لحكومة دبي لأعلى مقاييس الأمن والكفاءة وسهولة الاستخدام والخصوصية والقدرة على معالجة المعلومات، لدعم مسيرة التحوّل إلى الحكومة الذكية في إمارة دبي التي تتبنّى نموذجاً متفرداً في التطور الحكومي لترجمة رؤية قيادتنا في إسعاد المتعاملين وتعزيز رفاهية المجتمع.

وحاز «تطبيق هيئة الطرق والمواصلات في دبي» (RTA Dubai)، و«تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي» (DEWA Smart App) و«تطبيق شرطة دبي» (Dubai Police App) على لقب أفضل ثلاثة تطبيقات خلال العامين الماضيين.

وعلى صعيد المواقع الإلكترونية أيضاً، حصل الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي «(www.dewa.gov.ae) و«الموقع الإلكتروني لشرطة دبي» (www.dubaipolice.gov.ae) و«موقع هيئة الطرق والمواصلات» (www.rta.ae)، على لقب أفضل ثلاثة مواقع إلكترونية، بناء على عملية التقييم التي شملت أكثر من 100 موقع إلكتروني وتطبيق ذكي تابعة للجهات الحكومية.

وفي سياقٍ آخر، شملت قائمة الفائزين لهذا العام عن فئة أفضل مركز اتصال كلاً من هيئة الصحة بدبي وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

4 محاور

وارتكزت عملية المراجعة والتقييم المُستخدمة في فئة مراكز الاتصال على أربعة محاور رئيسية: تجربة المتعاملين، والتي تشمل كيفية تعامل موظف مركز الاتصال مع الاتصالات والمواقف المختلفة، بما في ذلك قنوات الاتصال المؤتمتة للجهات، وأقسام الموارد البشرية والبرامج التدريبية التي تقدمها وتقييمات الأداء التي تُجريها، وفعالية عمليات الدعم مثل ضمان الجودة وإدارة القوى العاملة وما إلى ذلك، والتكنولوجيا التي يستخدمها مركز الاتصال تلبيةً لاحتياجات المتعاملين، كما أجرى ممثلو مراكز الاتصال تقييماً ذاتياً وفقاً للمحاور الأربعة المذكورة، فيما قام مدققون معتمدون بتنفيذ تقييم في مكان العمل بناءً على نتائج التقييم الذاتي المقدمة لهم.

تقييم

وشدد معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على أهمية تقييم المواقع والتطبيقات الحكومية ومراكز الاتصال في إمارة دبي باعتبارها خطوة متقدمة على درب تحسين جودة وكفاءة وجاهزية الخدمات الحكومية لمواكبة متطلبات المستقبل وتلبية احتياجات المجتمع، استناداً إلى الابتكار الذي بات ركيزة أساسية لصنع واستشراف المستقبل.

وقال: تأتي هذه النتائج لتعزز ريادة الجهات الحكومية في إمارة دبي فيما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى ضمان تمتع حكومة دبي بالديناميكية التي من شأنها تحقيق سعادة الناس ورفاهية المجتمع، وقد أظهرت الجهات الحكومية تميزاً على صعيد توفير السبل الضامنة لإسعاد المتعاملين، من خلال تطوير قنوات تقديم خدمة مبتكرة، وترسخ مكانة دبي الريادية كنموذج رائد للمدن الذكية في العالم.

وتنطوي أهداف مركز نموذج دبي على الارتقاء بمستوى خدمات الجهات الحكومية في الإمارة إلى مستويات غير مسبوقة من الريادة والتميز، وفي إطار سعيه الدائم لدعم مسيرة التطور الحكومي، تبرز قنوات تقديم الخدمة كإحدى أهم الوسائل لتقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين بطرق مبتكرة، لضمان الارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة، وهو الهدف الأسمى لمركز نموذج دبي.

ومن هذا المنطلق، انصبت جهود مركز نموذج دبي طوال الفترة الماضية على الارتقاء بقنوات الاتصال نحو آفاق جديدة، تستشرف المستقبل، وتعد بجاهزية الجهات الحكومية لمواصلة عملها بنفس الكفاءة في ظل مختلف الظروف والتحديات، وفقاً لمعايير وأسس تضاهي أعلى مقاييس الجودة، وفي ظل الأوضاع الراهنة وتداعيتها التي أسفرت عن التحول في طريقة ممارسة الأعمال، أسفرت هذه الجهود عن استمرارية أعمال الجهات الحكومية في الإمارة، وفق أرقى مستويات الفعالية والكفاءة، لتشكل نموذجاً يحتذى في التميز، يعكس رؤية القيادة الرشيدة، ويؤكد أن إمارة دبي سبّاقة في الارتقاء بأداء العمل الحكومي.

معايير

كما يحرص مركز نموذج دبي على إجراء عمليات تقييم دورية لقنوات تقديم الخدمة والاتصال للجهات الحكومية، من مراكز الاتصال، والتطبيقات الذكية، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية، لضمان استيفائها للمعايير التي من شأنها تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة وتيسير حصول الجمهور على خدمات فائقة الجودة، ويسعى المركز دائماً إلى ضمان مطابقة جميع المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية التابعة لحكومة دبي لأعلى مقاييس الأمان والكفاءة الوظيفية وسهولة الاستخدام والخصوصية والقدرة على معالجة المعلومات.

جودة الخدمات

وأكدت إيمان السويدي، مدير أول مركز نموذج دبي، أن تقييم المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومراكز الاتصال التابعة لحكومة دبي يأتي تماشياً مع التوجهات الوطنية نحو الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات، لضمان تعزيز تنافسية دبي على الخارطة العالمية وتحقيق أقصى مستويات سعادة المتعاملين، وبما يترجم التوجيهات المتواصلة لقيادتنا الرشيدة.

وقالت: بذلت الجهات الحكومية المحلية جهوداً حثيثة للمضي على درب الريادة والتميّز في توسيع نطاق الخدمات المبتكرة التي من شأنها إحداث تحول جذري وإيجابي على كافة المستويات، فضلاً عن تلبية طموحات أفراد المجتمع وتعزيز جاهزيتنا لاستشراف وصنع المستقبل الذي نصبو إليه، لا سيّما مع دخولنا مرحلة جديدة من مسيرتنا التنموية استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، ونتطلع إلى أن نشهد المزيد من الإنجازات النوعية على صعيد تطوير وتحسين قنوات تقديم الخدمة، استناداً إلى الابتكار الذي بات نهجاً حكومياً وثقافة مؤسسية ومجتمعية ودعامة أساسية للوصول بدبي إلى مصاف المدن الأكثر سعادة وتطوراً في العالم.

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