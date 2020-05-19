«الوطني» يناقش مشروع قانون الصحة العامة اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثامنة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، «عن بُعد» مساء اليوم، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، بما يجسد الحرص على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها وخططها، لا سيما في الاهتمام بقطاع الصحة العامة.

وحسب جدول أعمال الجلسة يوجه أعضاء المجلس سؤالين الأول من حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس «حول ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ»، والثاني من ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻋﺒﻴﺪ علي ﺍﻟﻤﻬﻴﺮﻱ حول «دور شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في التأكد من صحة البيانات والتسهيلات والالتزامات المالية على الأفراد والشركات محلياً ودولياً»، موجهين إلى معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر المعقودة بتاريخ 5/‏‏5/‏‏2020م.

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