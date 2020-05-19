المصدر: (دبي - البيان)

واصلت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثالث المنعقد عن بعد أمس برئاسة ناصر محمد اليماحي، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، والذي يتكون من 16 مادة بحضور ممثلي الحكومة.

وأفاد ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة لهذا الاجتماع، إن اللجنة قررت تكليف الأمانة العامة بإعداد مسودة تقرير اللجنة في شأن مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف تمهيداً لاعتماده.

وقال: إن اللجنة اطلعت على الجدول المقارن لمشروع قانون إنشاء المركز والذي يتكون من 16 مادة، تناولت التعريفات، واختصاصات المركز، واختصاصات مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها في المدير التنفيذي للمركز، كما ضمت مواد القانون إيرادات المركز، والسنة المالية، وأحكاماً عامة متعلقة بحظر استغلال المركز للقيام بأي أعمال وأنشطة تخالف تشريعات الدولة أو أي تعارض مع مصالح تمس الشؤون الداخلية للدولة.

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