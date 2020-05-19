35000 فتوى لـ «إسلامية دبي» عن بُعد منذ بداية «كورونا»

المصدر: دبي - رامي عايش

قدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي نحو 35 ألف فتوى عن بُعد منذ بداية أزمة «كورونا»، كما أقامت أكثر من 35 مجلس إفتاء بالطريقة عينها، وجرى تنظيم 6 اجتماعات لهيئة كبار العلماء، وإصدار 35 فتوى رسمية.

وشدد الدكتور عمر الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية لـ«البيان» على التزام الدائرة بالخطة الاحترازية والوقائية للحد من انتشار «كورونا»، ومواصلة توفير خدماتها للجمهور لتلبية حاجاتهم وحصولهم عليها بطريقة سهلة وفق أعلى المعايير التي تحفظ بها سلامتهم.

وقال: «حافظنا على تقديم مختلف الخدمات دون تأثر أو انقطاع، وتم التكيف مع منظومة العمل عن بعد بناء على جاهزية وكفاءة تقنيات الدائرة العالية لتحقيق أفضل النتائج بضمان استمرارية الأعمال ».

تنمية الوعي الديني

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بالدائرة لـ«البيان»، على أهمية الفتوى كمحور هام يساهم في تنمية الوعي الديني ونشر فكر الاعتدال بين عموم المسلمين، مشيراً إلى أن الوسطية في الفتوى تعني عدم التشدد، وعدم التفريط، كحال الشريعة الإسلامية كلها .

ودعا الدكتور الحداد أبناء الوطن ومن يعيش على هذه الأرض الطيبة، ألا يتعدوا المفتين، لأنهم أدرى بعرف البلد وعاداته ونظامه ومصالحه.

وأشار الحداد إلى أن إدارة الإفتاء أجابت منذ أزمة «كورونا» وإقرار نظام العمل عن بعد، على 1060 سؤالاً بنسبة استجابة 97% خلال الوقت المحدد لفتاوى الإنترنت، بينما تم تحديث ونشر 4335 فتوى على الشبكة العنكبوتية، موضحاً أن الإجابات عن تلك الفتاوى تم من قبل فريق الإدارة المكون من 16 مفتياً ومفتيةً متخصصين بالعلوم الشرعية والفقهية .

وأوضح الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد أن تساؤلات المستفتين، تمحورت حول عدة مواضيع مرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد، مثل إقامة صلاة الفروض والجمعة في البيوت، وحكم وجوب الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية، وكذا العزل والحجر الصحي، وفريضة الزكاة وصرفها لغير المسلمين، ومن ثم أحكام تقديم زكاتي المال والفطر، والأحكام الفقهية المتعلقة بموتى «كورونا» وأحكام غسلهم وتجهيزيهم للدفن .

فتاوى رمضانية

لفت الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد مدير إدارة الإفتاء، إلى إنتاج برنامج «فتاوى رمضانية» يومياً باللغتين العربية والإنجليزية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالدائرة، وتم التعاون مع مؤسسة دبي للإعلام في برنامج فتاوى عبر «الانستغرام لايف»، إضافة إلى التعاون مع الوحدات التنظيمية بالدائرة .

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