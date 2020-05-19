تعرف على الإجراءات الاحترازية خلال فترة عيد الفطر

المصدر: البيان الإلكتروني

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تم تعديل توقيت برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الساعة 8 مساءً وحتى 6 صباحاً من اليوم التالي:

متى يبدأ تطبيق قرار تعديل برنامج التعقيم الوطني؟

يبدأ تطبيق القرار ابتداء من الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 27 رمضان وحتى إشعار آخر

هل سيستمر عمل منافذ المواد الغذائية والصيدليات خلال فترة التعقيم؟

يسمح لمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالات و السوبر ماركت و الصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة التعقيم

هل يمكن الشراء من المحلات خلال فترة برنامج التعقيم الوطني؟

يسمح لمحال تجارة اللحوم والخضروات والفواكه والمحامص والمطاحن والمسالخ والأسماك والبن والشاي ومحلات تجارة

المكسرات والحلويات والشوكولاته بالعمل من 6 صباحاً و حتى 8 مساءً، مع أخذ المتسوقين بعين الاعتبار لبس الكمامات والقفازات، والإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية

هل سيتم فتح المراكز التجارية خلال تطبيق قرار تعديل برنامج التعقيم الوطني؟

نعم، وقد تم تحديد توقيت عمل المراكز التجارية ليكون من الساعة 9 صباحاً إلى 7 مساءً خلال تلك الفترة

كيف أتأكد من التزام المراكز التجارية بالإجراءات الاحترازية؟

تم التعميم على كافة منافذ البيع والمراكز التجارية باشتراطات عودتها للعمل، وتحديد عدد من الالتزامات التي ينبغي التقيد بها، منها:

لا تتجاوز نسبة المتسوقين عن 30 % من السعة الاستيعابية الإجمالية للمركز التجاري أو منافذ البيع.

حظر دخول كبار السن فوق 60 عاماً والأطفال دون 12 عاما إلى المراكز التجارية.

كما يتم إجراء جولات وزيارات تفتيشية من الجهات المختصة في كل إمارة، لتنفيذ الاجراءات ومراقبة تطبيقها، ومخالفة الجهات الغير ملتزمة.

أنا ولي أمر ولدي احتياجات وتجهيزات لأغراض العيد، كيف أتسوق بأمان؟

ينبغي لرواد المراكز التجارية والمحلات المختلفة التقيد بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامتهم، ومنها:

تجنب الأماكن المزدحمة والمحافظة على المسافة الآمنة بين رواد المراكز وفق مبدأ التباعد الاجتماعي، والتي لا تقل عن مترين.

مدة التسوق وزيارة الأفراد للمراكز التجارية يجب ألا تتجاوز الساعتين.

مراعاة الاهتمام الدائم بتعقيم اليدين وغسلهما جيدا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية

الالتزام بلبس الكمام والقفاز عند الدخول لمراكز التسوق

هل يمكن زيارة والدي وإخواني في عيد الفطر؟

ننصح بتجنب الزيارات والتجمعات العائلية خلال هذه الفترة الحساسة، وننصح الأفراد للتواصل باستخدام الوسائل الإلكترونية أو الاتصال من خلال الهاتف بدلًا من الزيارات

يقيم جدي وجدتي في منزل والدي، هل أستطيع زيارتهم؟

يتوجب تجنب زيارة كبار السن والنساء الحوامل والأطفال والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، والأكثر تأثراً بفيروس كورونا و ذوي الأمراض المزمنة، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامة الجميع

أفكر بالذهاب للتنزه أو الحديقة مع أبنائي ووالدي خلال عطلة العيد؟

يتوجب عدم السماح للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمغادرة المنزل وتجنب الخروج إلى الأماكن العامة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم

هل نصلي العيد في المنزل أم سيسمح بالذهاب للمصليات لأداة الصلاة؟

يراعى الأخذ بعين الاعتبار الإرشادات والنصائح الطبية وبما أورده مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وفي مقدمته الحرص على الصلاة في البيوت والأخذ بأسباب الوقاية الصحية باعتبارها واجباً شرعياً وضرورة حياتية والتزاماً وطنياً.

نود أنا وأصدقائي الذهاب في الإجازة للشاطئ لممارسة الرياضة؟

فيما يخص ممارسة الرياضة يراعى أن تكون قرب المنزل (المشي - الجري - ركوب الدراجات) لنحو الساعة أو الساعتين، بحد أقصى 3 أفراد، مع اتباع التدابير الوقائية خصوصا التباعد المكاني بمسافة مترين وارتداء الكمامات.

هل يمكنني توزيع العيدية على أطفال العائلة والجيران؟

يتوجب الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك

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