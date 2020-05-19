40 ألف فتوى للمركز الرسمي للإفتاء خلال النصف الأول من رمضان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أجاب المركز الرسمي للإفتاء خلال النصفِ الأول من شهر رمضان عن 39876 ألف فتوى، توزّعتْ على 33700 مكالمة هاتفية، و5011 رسالة نصية، و1165 فتوى إلكترونية، حيث استأثرتْ فتاوى العبادات بالقسط الأكبر من الفتاوى بواقع 15909 فتاوى، تلتها الفتاوى العامة بواقع 5859 فتوى، ومن ثمَّ فتاوى المعاملات المالية بواقع 3604 فتاوى، وفتاوى النساء الخاصة بواقع 3021 فتوى، وجاءت بعد ذلك الفتاوى بلغة الأُوردو بواقع 2702 فتوى، وفتاوى القضايا الأسرية بواقع 1410 فتاوى، والفتاوى باللغة الإنجليزية بواقع 749 فتوى، وأخيراً فتاوى الشباب بواقع 446 فتوى، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة بضرورة استثمار التقنياتِ الحديثة لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة.

وأشار المركز إلى أن الظروف الراهنة فرضت واقعاً مختلفاً في التعامل مع الفتاوى الواردة إلى المركز، حيث إنه في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورنا المستجد، وحاجة الجمهور للاستمرار في الحصول على خدمة الفتاوى بطرقها المختلفة وخاصة خلال الشهر الفضيل تمت الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للمركز الرسمي للإفتاء في إتاحة المجال لاستمرار الخدمة بنفس الجودة والجهوزية وعبر تقنية العمل عن بعدٍ وفق أرقى المعايير العالمية في جودة الخدمة وضمان تدفق المعلومات وسريتها، حيث تمت إتاحة الوصول إلى الأنظمة الإلكترونية والذكية للفتاوى لجميع المفتين من بيوتهم لاستقبال الفتاوى والإجابة عنها من دون أن يسبب ذلك أي تأثيرٍ في مستوى الخدمة وجودة الأداء، حيث بلغت نسبة سعادة المستفتين عن مستوى الخدمة في المركز خلال فترة العمل عن بُعدٍ 94.5% بحسب النظام الإلكتروني لاستطلاع سعادة المتعاملين.

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