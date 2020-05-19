«إسلامية دبي» تعرض «رصد الفجر»

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بالتعاون مع مجموعة دبي للفلك لقاء علمياً بأسلوب الاتصال المرئي عن تجربتها في تحري أوقات الصلاة، وخصوصاً وقت الفجر بعنوان «تجربة دبي لرصد الفجر»، تقديم حمد محمد صالح، كبير باحثين بإدارة البحوث بالدائرة، وحسن أحمد الحريري، المدير التنفيذي لمجموعة دبي للفلك، وبحضور مجموعة من السادة الباحثين والمتطلعين إلى المعرفة.

تناول اللقاء العلمي الحديث عن ثلاث مراحل تمت لعملية الرصد، ابتدأها المحاضر بالمرحلة الأولى تحت مسمى: مرحلة التأسيس، وهي مرحلة البحث والتعلم والتي كانت في عام (2014)م، ثم تناول المرحلة الثانية تحت عنوان: مرحلة «التمرس» بين العامين (2015 – 2016)م، أما المرحلة الأخيرة وهي مرحلة «الخبرة» والتي كانت في عام (2017)م.

وختم المحاضر عرضه بذكر أهم مميزات تجربة دبي لرصد الفجر.

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