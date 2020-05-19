الطقس المتوقع في الإمارات خلال الخمسة أيام القادمة

المصدر: وام

يكون الطقس غداً الثلاثاء صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً على المناطق المكشوفة وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان

الأربعاء:

الطقس: غائم جزئياً على مناطق متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً على مناطق متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة لبعض الغبار نهاراً وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً بعد الظهر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة لبعض الغبار نهاراً وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز