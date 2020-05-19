دبي توعّي بأهمية التباعد الجسدي بـ 7 لغات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع شركة «رولي بوب إمارتس،Roly Pub Emirates»، حملة «الجميع مسؤول» الهادفة إلى التوعية بأهمية المسؤولية المجتمعية عند أفراد المجتمع من خلال تطبيقهم للإجراءات الاحترازية في الوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال الالتزام بمبدأ التباعد الجسدي في الأماكن العامة.

وتتضمن المبادرة نشر العبارات التوعوية عبر استخدام 12 مركبة مقدمة من شركة «رولي بوب إمارتس»، وستتنقل المركبات في عدة مناطق من إمارة دبي لنشر التوعية باستخدام 7 لغات عالمية هي: «العربية والهندية والصينية والروسية والأوردو والفرنسية والانجليزية».

وأطلق المبادرة المقدم محمد خليفة بن صبيح مدير إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وأيمن اليماني المدير التنفيذي في شركة «Roly Pub Emirates».

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