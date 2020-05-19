دليل إرشادي للعمل التطوعي ضمن السكنات العمالية

المصدر: دبي - البيان

أصدرت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي دليلاً إرشادياً للعمل التطوعي يهدف إلى شرح مهام فرق العمل التطوعية المعنية بشؤون العمال ضمن السكنات العمالية والخدمات الإنسانية، ويأتي هذا الدليل الإرشادي ضمن جهود اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي على تحديد الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة للحفاظ على سلامة فرق العمل التطوعية والعمال في السكنات العمالية أثناء حالات الأوبئة والكوارث.

ويستهدف الدليل الإرشادي 3 فئات تطوعية وهي: «فئة المتطوعين المشرفين على سكنات العمال، وفئة المتطوعين المشاركين في تقديم الخدمات الإنسانية، وفئة المتطوعين المشاركين في المجال التوعوي»، حيث تتولى اللجنة الدائمة لشؤون العمال إدارة وتنظيم الفرق المتطوعة وتوزيع الأدوار والمهام عليهم، كما يوضح الدليل ضرورة التزام الجهات الرسمية والمتطوعين بكافة التعليمات والإرشادات الميدانية والصحية الصادرة في هذا الدليل.

مرجع

ويعتبر الدليل الإرشادي للمتطوعين الصادر عن اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي بمثابة مرجع شامل للتعامل مع الحالات الطارئة في السكنات العمالية ومواقع العمال.

كما أنه يحتوي على عدد من التعليمات والإرشادات التي يجب أن يلتزم بها فريق العمل التطوعي الذي يتولى مهام شؤون العمال والمهام ذات الصلة والامتثال لها، وذلك في سبيل الوصول إلى أقل الأضرار على جميع المستويات.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، حرص اللجنة على تهيئة البيئة المناسبة لفئة العمال في إمارة دبي، وتوفير أفضل الوسائل والإجراءات اللازمة في سبيل حمايتهم والحفاظ على سلامتهم كونهم عنصراً من عناصر التنمية في الدولة.

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