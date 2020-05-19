600 وجبة إفطار يومياً يوزعها مرشحو أكاديمية الشرطة

المصدر: دبي - البيان

شارك 68 من الطلبة المرشحين في السنة الأولى بأكاديمية شرطة دبي وبالتعاون مع مجلس مديري مراكز الشرطة، في توزيع وجبات إفطار يومياً منذ بداية شهر رمضان المبارك على سكنات العمال في إمارة دبي، بمعدل 600 وجبة يومياً، تحت إشراف العقيد عبد العزيز محمد أمين، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين.

وأكد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي: «أن مشاركة الأكاديمية في المبادرات الإنسانية، خاصة في ظل جائحة كورونا، تأتي دعماً لجهود العمل التطوعي ضمن مبادرات الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، الرامية إلى إسعاد المجتمع ونشر الخير، وتعزيز حب العمل التطوعي لدى الطلاب المرشحين».

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