31 ساعة عمل متواصلة لسحب المياه من برج «أبكو»

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار عملها وإجراءاتها في برج أبكو الذي تعرض لحادث حريق في منطقة النهدة بالإمارة، وواصلت مهامها المختلفة بهدف إعادة تأهيل البرج وتقديم التسهيلات المختلفة، وعملت على سحب المياه المتجمعة جراء عمليات الإطفاء بهدف تسهيل مهام جميع الجهات المختصة، حيث نتج عن عمليات الإطفاء كميات من المياه، حيث عملت الفرق لـ 31 ساعة عمل متواصلة وتمكنت من سحب 16 ألف غالون من المياه.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية: «أن هناك متابعة لسير العمل في البرج من قبل الإدارات المختصة في البلدية والتي باشرت باتخاذ إجراءاتها اللازمة عقب انتهاء المختبر الجنائي من التحقيق في أسباب الحريق، وذلك بهدف الوقوف على جميع اشتراطات السلامة والأمان التي تمكن سكان الشقق غير المتضررة بالعودة إليها، بعد التنسيق مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، لذا وّفرت البلدية آليات ومعدات لسحب المياه الناتجة عن عمليات الإطفاء، بعد أن قامت اللجنة الفنية التابعة لقطاع الهندسة والمباني من معاينة البرج لإصدار تصاريح الصيانة اللازمة والمعتمدة».

ومن جانبه، أوضح المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، أن البلدية وفرت كوادر مؤهلة ومعدات وآليات لسحب المياه من مداخل وأسفل البرج، بهدف تسهيل أعمال هيئة كهرباء ومياه الشارقة للقيام بتمديد الكهرباء وإعادة تشغيل المبنى، وفق معايير عالية من السلامة والأمن.

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