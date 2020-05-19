20 مركزاً تقدم الرعاية الصحية داخل السيارة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

نفّذت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» والخدمات العلاجية الخارجية وبالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، مجموعة كبيرة من المبادرات الجديدة والمبتكرة التي ساهمت بصورة كبيرة في السيطرة على انتشار المرض، ومنها إنشاء مجموعة من مراكز المسح المستقلة على مستوى الدولة إلى جانب إنشاء مراكز الفحص من المركبة.

ومن بين الإجراءات الجديدة التي تم تنفيذها مؤخراً في إمارة أبوظبي بدء تقديم خدمات الرعاية الصحية المتنوعة للمرضى من دون الحاجة إلى النزول من السيارة وتجنب الدخول إلى العيادات، وذلك في 10 مراكز صحية في أبوظبي وهي «مراكز مدينة محمد بن زايد والبطين والزعفرانة والمشرف والمقطع ومدينة خليفة وبني ياس والباهية والفلاح والسمحة»، و10 مراكز صحية في العين وهي «عود التوبة والهيلي ومزيد ونعمة والجاهلي واليحر والقوع والمويجعي والطوية والهير». ويمكن حجز المواعيد عبر الرقم 80050.

وقالت الدكتور أحلام جمعة سالم الخاطري مديرة مركز محمد بن زايد الصحي: «إن المركز يقدم خدمات صحية متنوعة لسكان مدينة محمد بن زايد في أبوظبي والمناطق المحيطة، ويضم مجموعة من التخصصات ومنها طب الأسرة والطب العام والأطفال والعيون والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الباطنية، إلى جانب خدمات الفحوص المخبرية بما فيها فحص كورونا المستجد وكذلك التطعيمات المختلفة للصغار والكبار على حد سواء».

حلول

وأشارت إلى أنه بجانب أخذ المسحة لفحص كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» يتم إعطاء كافة التطعيمات الضرورية وكذلك تقديم خدمات الاستشارات الطبية وخدمات المختبر، وأيضاً تقديم العلاج والحصول على الدواء من داخل السيارة.

وكشفت الدكتورة الخاطري «أن مركز محمد بن زايد الصحي قدم الأمصال والتطعيمات اللازمة لما يزيد على 788 شخصاً منذ بدء تقديم خدمة التطعيم من المركبة في 11 أبريل الماضي».

وأوضحت أن المريض لدى دخوله المركز يتم تقييم حالته الصحية وتوجيهه إلى القسم المعني والتخصص المطلوب، ومن ثم التواصل مع الطبيب المختص بعد تسجيل بياناته عبر رقم هاتفي مكتوب في مدخل المركز ويقوم الطبيب بالذهاب إلى المريض وتوقيع الكشف الطبي عليه وكتابة الوصفة ويتم توصيل الأدوية إليه في السيارة، وإذا احتاج المريض إلى إجراء فحوص الدم الروتينية يتم أخذ العينة وهو داخل السيارة ويمكن الحصول على نتائج التحليل عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق «صحة».

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