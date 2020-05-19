المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

كشفت قائمة جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي لعام 2019، أن أكثر من 61 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون مخزنة في غابات القرم ومناطق الأعشاب البحرية، وأشار الجرد إلى أن 6% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتم احتجازها بواسطة الغابات، الأمر الذي يعكس الدور المهم الذي تلعبه غابات الإمارة وأشجار الفاكهة وأشجار القرم في احتجاز الكربون، وللمرة الأولى يتضمن الجرد معلومات عن الكربون المحتجز في الأراضي الرطبة في أبوظبي، والذي يمكن إطلاقه في الغلاف الجوي إذا تعرضت هذه المناطق للتدهور.

وكشف التقرير السنوي لعام 2019 والذي أطلقته الهيئة مؤخراً، زيادة الانبعاثات المرتبطة بالأنشطة البشرية، وذلك لزيادة الطلب على الموارد نتيجة النمو السكاني والمناخ الجاف في أبوظبي، إلا أن تدابير تخفيف آثار الانبعاثات واستراتيجيات التنمية المستدامة، تساهم وفقاً للتقرير في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة على المدى المتوسط، حيث انخفض مكافئ ثاني أكسيد الكربون من خلال استراتيجيات التخفيف إلى 150 مليون طن، كما توقع التقرير انخفاض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للفرد إلى 50% قبل حلول عام 2030، هذا إضافة إلى توقع انخفاض الغازات الدفيئة في قطاع الطاقة إلى 37%.

وكشف التقرير عن خطة تكيف التنوع البيولوجي مع التغير المناخي، التي أطلقتها هيئة البيئة أبوظبي، لإدراكها مدى الخطورة التي تتعرض لها الموائل الحيوية والكائنات.

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