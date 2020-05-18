«الشارقة الخيرية»: جاهزون لتوزيع 100 ألف فطرة زكاة لمصلحة 20 ألف مستفيد

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية جهوزيتها لتوزيع مستحقات زكاة الفطر على مستحقيها بشكل عيني بواقع 100 ألف فطرة من الأرز لمصلحة 20 ألف مستفيد، ومن المقرر أن تتواصل عمليات التوزيع على المستحقين المسجلين في كشوف الجمعية حتى فجر يوم العيد.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي عن اكتمال جميع الاستعدادات المتعلقة بتوزيع مشروع زكاة الفطر من حيث الإجراءات الوقائية المتبعة في ظل الظرف الحالي، حيث من المقرر القيام بتوزيع 100 ألف فطرة من الأرز على الفئات المستحقة في بيوتهم ورصدت الجمعية مليون درهم من مخصصات حملتها الرمضانية لشراء المستحقات المقرر توزيعها، مشيراً إلى أن عملية توزيع المستحقات سوف تشمل المسجلين في كشوف الجمعية في مقرها الرئيس وجميع المدن والمناطق التابعة لها في البطائح والمدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن وتستمر حتى فجر يوم العيد.

استمرار

وأشار ابن خادم إلى أن الجمعية مستمرة في استقبال تبرعات المحسنين الراغبين في إنابة الجمعية عنهم في توصيل مقدار ما يجب عليهم من زكاة الفطر بواقع 20 درهماً عن الفرد الواحد لتوصيلها إلى مستحقيها المسجلين في كشوف الجمعية بشكل عيني عبارة عن طعام الأرز غير المجهز، وقد تم توفير عدد من قنوات التبرع التي تمكن المحسنين من دفع قيمة زكاة الفطر عنهم وعن أسرهم من خلال الرابط الذكي حيث يمكن التبرع من خلال أكواد الرسائل النصية القصيرة، كما يمكن تفعيل استقطاع قيمة الزكاة المستحقة من خلال البطاقة الائتمانية، إلى جانب التحويلات البنكية إلى حسابات الجمعية، أو الاتصال بمندوب الجمعية في حال التبرعات الكبيرة، كما يمكن لزوار الموقع الإلكتروني الاستفادة من خدمة التبرعات في وضع قيمة زكاتهم بالجمعية عبر الموقع الإلكتروني.

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