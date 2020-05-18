«الفجيرة الثقافية» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

المصدر: الفجيرة - البيان

أعلنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية عن أسماء الفائزين في ختام فعاليات النسخة الأولى من مسابقة الفجيرة للقرآن الكريم التي نظمتها بالتعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية وإذاعة زايد للقرآن الكريم ومكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالفجيرة تحت شعار «زايد رمز العطاء والإنسانية».

وحظيت المسابقة التي بثتها إذاعة زايد للقرآن الكريم على الهواء مباشرةً، بمتابعة جماهيرية كبيرة، واتسمت بالتنافس القوي وبالمستويات العالية من الحفظ والتجويد والتلاوة من جانب المتسابقين الذين بلغ عددهم 150 متسابقاً ومتسابقة من المواطنين والمقيمين بالدولة.

وأعرب خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية رئيس اللجنة العليا للمسابقة، عن شكره وتقديره للدعم المتواصل لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام لهذه المشاريع المفيدة والمنتجة، التي تستثمر في الإنسان وتشجع أفراد المجتمع على حفظ وتجويد القرآن الكريم، واكتشاف مواهبهم ورعايتها وتمكين حضورها في المجتمع.

وبدورها، أفادت حياة الحمادي الأمين العام للجمعية مديرة المسابقة، أن جمعية الفجيرة الثقافية نجحت في الترويج للمسابقة بين الصغار والكبار من أفراد المجتمع الملتزمون في بيوتهم خلال الفترة الحالية للوقاية من فيروس كورونا، لتكريس مفاهيم الخير والعطاء والوفاء والإيمان في المجتمع الإماراتي، مثمنةً دور المؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة الفجيرة، التي دعمت المسابقة من خلال شراكتهم الفاعلة التي أسهمت في نجاح المسابقة وتميزها.

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