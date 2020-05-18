حملة لتوعية المزارعين بالاستخدام الآمن للمبيدات

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملة لتوعية المزارعين بالطرق المثلى للاستخدام الآمن للمبيدات في الزراعة، وطرق مكافحة الآفات الزراعية بهدف تحقيق أفضل إنتاج من المحاصيل الزراعية وحماية البيئة والإنسان وتأكيد الثقة في المنتج المحلي من الخضروات والفواكه.

ونظراً للظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الجسدي، تكثف الهيئة من حملتها التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية الموجهة مباشرة للمزارعين، كما يقوم مفتشو قطاع الرقابة بتوزيع نشرة باللغتين العربية والإنجليزية على عمال وأصحاب المزارع للتوعية بالطرق الآمنة للتعامل مع المبيدات، حيث يتولى قطاع الرقابة بالهيئة تنفيذ الحملة في إطار سعيه الدائم لتطبيق الممارسات الزراعية الصحيحة، وضمان التزام المزارع باشتراطات المحافظة على البيئة والصحة العامة ضمن النشاط الزراعي في إمارة أبوظبي.

وتتضمن النشرة التوعوية شرحاً تفصيلياً لأساليب استخدام المبيدات بطريقة آمنة عند الزراعة والطرق الصحيحة لشراء واختيار المبيدات، وطرق تخزينها في المزرعة وقواعد التعامل مع العبوات الفارغة، بالإضافة إلى أساليب تطبيق المبيد الصحيحة وفترات الآمان بهدف تثقيف وتنمية وعي أصحاب وعمال المزارع بشأن الاستخدام الآمن للمبيدات بما يضمن سلامة الإنسان والبيئة والمنتج الزراعي.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن الاستخدام السليم والآمن للمبيدات وبكميات مناسبة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وضمان المحافظة على الموارد الطبيعية وتوفير الغذاء الصحي والآمن من خلال سلامة المنتجات الزراعية عبر السلسلة الغذائية من المزرعة الى المستهلك، مشيرة إلى أن المبيدات تمثل أحد المدخلات المهمة في عملية الإنتاج الزراعي، ومع ذلك فهي تشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان والبيئة في حال استخدامها بشكل لا يراعي قواعد الاستخدام السليم.

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