142 متطوعاً يشاركون بلدية العين تنفيذ برنامج التعقيم الوطني

المصدر: العين - وام

حشدت بلدية مدينة العين جهودها لمواجهة فيروس «كورونا» الجديد خلال برنامج التعقيم الوطني لحماية المواطنين والمقيمين، وللحدّ من انتشار الفيروس ومحاصرته، وقامت بعدة إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس، فيما كان لتطوع أفراد مجتمع مدينة العين دور مهم في تنفيذ الحملات وبرنامج التعقيم الوطني.

ونسقت بلدية مدينة العين مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية، مساهمةً منها في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على الفيروس والحد من آثاره، بإجراءات إدارية وصحية وبيئية وتوعوية، وأخرى تتعلق بديمومة الجدوى التشغيلية. فقد أنجزت بلدية مدينة العين حوالي 29 ألفاً و760 ساعة عمل لتعقيم مدينة العين منذ بداية برنامج التعقيم الوطني على مستوى الدولة بمشاركة حوالي 142 متطوعاً استخدموا آليات التعقيم لتعقيم الشوارع والمرافق العامة والسكن العمالي والأحياء الشعبية، وبلغ عدد المشرفين من البلدية على عمليات التعقيم حوالي 18 مشرفاً.

وعقمت بلدية مدينة العين حوالي 849 موقعاً مختلفاً، حيث غطت جميع المناطق الحيوية والأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية في مدينة العين بشكل دوري متكرر عدة مرات، ونجحت في تعقيم 218 مجمعاً سكنياً للعمال و18 منطقة صناعية وتجارية مختلفة، و89 مبنى حكومياً و65 حياً شعبياً مكتظاً بالسكان، و61 مبنى حكومياً، وعدد كبير من المرافق الأخرى.

وتستخدم دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» ولأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط مركبات متطورة لتعقيم المرافق العامة، والمناطق السكنية لضمان تحقيق كفاءة عالية في عمليات التعقيم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز