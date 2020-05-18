«النعيمي الخيرية» توزع 120 ألف وجبة في عجمان

المصدر: عجمان - وام

وزعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بعجمان 120 ألف وجبة إفطار على المستحقين خلال 24 يوماً في شهر رمضان المبارك.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام المؤسسة: «إن ذلك يأتي في إطار ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والحرص على دعم فئة ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة».

وأوضحت: «أنه تم توزيع الوجبات على المستحقين في أماكن إقامتهم مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تفرضها الدولة للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد».

وأكدت الشيخة عزة النعيمي: «أن مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية ستواصل توزيع الوجبات الغذائية على المستحقين في باقي أيام الشهر الفضيل، مشددة على أن المؤسسة لا تتوانى في مد يد العون لكل من يحتاج إلى المساعدة».

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