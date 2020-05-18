46 طناً من النفايات جمعتها «تدوير» خلال رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

ضاعف مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، جهوده خلال شهر رمضان المبارك، على مستوى تقديم خدمات جمع ونقل النفايات وخدمات النظافة العامة والتعقيم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً «كوفيد 19»، حيث تعمل فرق المركز على تفريغ أكثر من 150 ألف حاوية بشكل يومي على مدار الساعة، بمختلف أحجامها في كافة أنحاء إمارة أبوظبي، ونقلها إلى أماكن التخلص المعتمدة لدى المركز، ليتم معالجتها بأحدث الطرق العالمية المناسبة.

وعملت فرق «تدوير» خلال النصف الأول من شهر رمضان، على جمع ما يقارب الـ 46.67 طناً من النفايات العامة والتي في معظمها نفايات غذائية، بمعدل يومي وصل إلى 3.11 أطنان، ومعدل زيادة عن الأيام العادية بنسبة تصل إلى 5%.

وكانت «تدوير» استعدت لاستقبال الشهر الفضيل، بخط مُحكمة تم تبنيها منذ بداية الشهر، راعت فيها الظروف الاستثنائية التي تعيشها الإمارة بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، حيث ركزت على مضاعفة كافة الجهود لضمان السيطرة السريعة على كافة النفايات والتخلص منها في أوقات قياسية، مع الأخذ بعين الاعتبار التركيز على الفترتين المسائية والصباحية التي تتزامن مع وجبتي الإفطار والسحور بشكل يومي، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة والمظهر الحضاري والجمالي لإمارة أبوظبي.

وتعتمد تدوير في ظل الأوقات الحالية على التفريغ المتواصل للحاويات باستخدام مركبات جمع النفايات الضاغطة في الإمارة، والتي يصل عددها إلى 211 مركبة ضاغطة، إلى جانب الاعتماد على فريق عمل متخصص يعمل على مدار الساعة ويضم مشرفين وسائقين وعمال الكنس والنظافة، يصل عددهم إلى 7000، الذين يعملون وفقاً لإجراءات الوقاية المتبعة في ظل الوضع الصحي الطارئ بسبب «كوفيد 19» المُستجد.

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