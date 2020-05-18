تحديث قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات لمخالفي الإجراءات الاحترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

قال سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية تبين لنا في ضوء المتابعة وجود تصرفات من بعض الأشخاص في المجتمع وبها نوع من الاستهتار، فضلاً عن ما رصدته الجهات المختصة من إصرار البعض على ارتكاب نوعية معينة من المخالفات أو عدم الاكتراث.

وأضاف الزعابي: قرر النائب العام تحديث قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة سابقاً وتغليظ بعضها وفق مقتضيات المصلحة العامة، لتتناسب مع الوضع الحالي والتوجهات الحكومية نحو تخفيف القيود المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمكافحة مرض كوفيد19.

وتابع سيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة عند تكرار ارتكاب أي من المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بتعليمات الحجر للمرة الثانية وتقديمه للمحاكمة الجزائية، والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد الزعابي أن النيابة العامة ستتخذ إجراءات ضد مخالف الإجراءات الاحترازية بكل حزم، ولن تتوانى أو تتهاون في تطبيق أحكام القانون التي قد تصل الى الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم على كل من يخالف الإجراءات والتدابير الاحترازية المطبقة للحد من تفشي مرض كوفيد19.

وأضاف الزعابي: سيتم نشر صور وأسماء المخالفين بالصحف ووسائل الإعلام بناء على قرار من النائب العام إذا رأی مقتضى لذلك.

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