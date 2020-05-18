تعديل برنامج التعقيم الوطني من 8 مساء حتى 6 صباحاً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات عن مستجدات الحالات المرتبطة بمرض كوفيد19 وأهم الإجراءات الاحترازية في الدولة عن تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، ليبدأ تطبيق موعد برنامج التعقيم الوطني اعتباراً من مساء يوم الأربعاء 27 رمضان وحتى إشعار آخر .

وقالت د. آمنة: قرار التخفيف الجزئي للقيود يأتي لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات شريحة من المجتمع، والتي ترتبط أعمالها ومصدر دخلها بقطاع تجارة السلع الأساسية، وبين الاستمرار في الالتزام بالإرشادات الصحية الموصى بها، لذلك وضع قرار التخفيف الجزئي العديد من القيود والشروط الواجب اتباعها.

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