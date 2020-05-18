الإمارات تسجل 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات "نرى زيادة يومية في حالات الإصابة بسبب سلوكيات غير مسؤولة من البعض، وهي قلة قليلة غير واعية بتبعات عدم الالتزام بالإرشادات الصحية". مؤكدة أن اتساع دائرة الإصابات لا تتطلب أكثر من مخالفات معدودة من شخص أو اثنين، لتصاب عائلات بالكامل بفيروس كورونا.

وقالت إنه تم إجراء 37,844 فحص جديد، وتسجيل 832 إصابة جديدة بفيروس #كورونا_المستجد، تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة حتى يومنا هذا إلى 24,190 حالة، مشيرة إلى ارتفاع حالات الشفاء من مرض #كوفيد19 في الدولة إلى 9,577 حالة، وذلك بعد تسجيل الجهات الصحية 1,065 حالة شفاء جديدة.

وأشارت إلى وفاة 4 أشخاص من المصابين بفيروس #كورونا_المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 224 شخص، عدد الحالات المصابة بفيروس #كورونا_المستجد التي ما زالت تتلقى العلاج في الدولة 14,389 حالة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز