توضيح مهم من طرق دبي بشأن التذكرة الورقية للمواقف

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه غير مطلوب إبراز التذكرة الورقية للمواقف على الواجهة الأمامية للمركبات في المناطق التي تتوفر فيها أجهزة المواقف المحدثة المزودة بشاشة تفاعلية ويمكن تمييزها بلونها الأزرق .

وبدأت الهيئة بتركيب الأجهزة الجديدة مطلع عام 2020 على أن يتم الانتهاء من التركيب على مراحل حتى عام 2022.

ويتوجب على مستخدمي المواقف العامة في المناطق التي لا تتوفر فيها الأجهزة الحديثة، الاستمرار في إبراز التذكرة الورقية على الواجهة الأمامية لمركباتهم لتجنب المخالفات.مع العلم بامكانية دفع الرسوم عبر الوسائل الذكية التي تشمل التطبيق الذكي والرسائل النصية، والتي تغني بشكل كامل عن ابراز اي تذكرة ورقية في كافة المناطق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز