شرطة دبي تطلق مبادرة "الجميع مسؤول" للتوعية بأهمية التباعد الجسدي

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أطلقت القيادة العامة شرطة دبي بالتعاون مع شركة رولي بوب إمارتس،" Roly Pub Emirates"، حملة "الجميع مسؤول" الهادفة إلى التوعية بأهمية المسؤولية المجتمعية عند أفراد المجتمع من خلال تطبيقهم للإجراءات الاحترازية في الوقاية من فايروس كورونا، وذلك من خلال الالتزام بمبدأ التباعد الجسدي في الأماكن العامة.

وأطلق المبادرة المقدم محمد خليفه بن صبيح مدير إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والسيد أيمن اليماني المدير التنفيذي في شركة "Roly Pub Emirates".

وأكد المقدم بن صبيح أن إطلاق المبادرة بالمشاركة مع شركة "رولي بوب إمارتس"، تأتي في إطار المبادرات المجتمعية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع شركائها لنشر الوعي المجتمعي لدى الجمهور بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فايروس كورونا، عبر تطبيق التباعد الجسدي، واتباع العادات الصحية السليمة.

وبيّن أن مبادرة "الجميع مسؤول" هي مبادرة تتضمن نشر العبارات التوعوية عبر استخدام ١٢ مركبة مقدمة من شركة "رولي بوب إمارتس"، وسوف تتنقل هذه المركبات في عدة مناطق من إمارة دبي لنشر التوعية باستخدام 7 لغات عالمية (العربية والهندية والصينية والروسية والأوردو والفرنسية والانجليزية ).

وأكد المقدم بن صبيح أن المناطق التي ستتواجد المركبات فيها تم انتقاؤها بعناية لتحقيق الغرض التوعوي المنشود، وتتضمن هذه المناطق، جبل علي منطقة العمال، هور العنز منطقه توزيع وجبات الإفطار، القوز الصناعية، القصيص منطقة العمال، الشواطئ، المراكز التجارية، إلى جانب مناطق أخرى للتأكيد على الالتزام بالتباعد الجسدي بين الجمهور.

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