المركز الرسمي للإفتاء: 40000 فتوى عن بعد في النصف الأول من رمضان

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أجاب المركز الرسمي للإفتاءِ خلال النصفِ الأولِ من شهرِ رمضانَ على 39.876 ألف فتوى، توزّعتْ على 33.700 مكالمة هاتفية، و5.011 رسالة نصية، و1.165 فتوى إلكترونية، حيث استأثرتْ فتاوى العبادات بالقسطِ الأكبرِ من الفتاوى بواقع 15.909 فتوى، تَلتها الفتاوى العامة بواقع 5.859 فتوى، ومن ثمَّ فتاوى المعاملاتِ الماليةِ بواقع 3.604 فتوى، وفتاوى النساءِ الخاصةِ بواقع 3.021 فتوى، وجاءت بعد ذلك الفتاوى بلغة الأُوردو بواقع 2.702 فتوى.

وفتاوى القضايا الأسريةِ بواقع 1.410 فتوى، والفتاوى باللغة الإنجليزية بواقع749 فتوى، وأخيرًا فتاوى الشبابِ بواقع 446 فتوى، وذلك انطلاقًا من رؤية القيادة الرشيدة لضرورة استثمار التقنياتِ الحديثة لتقديمِ أفضل الخدمات للمتعاملين وضمان سهولة الحصولِ على الخدماتِ المقدمة.

وأشار المركز إلى أن الظروف الراهنة فرضت واقعًا مختلفا في التعامل مع الفتاوى الواردة إلى المركزِ، حيث إنَه في ظلِ الإجراءاتِ الاحترازية والوقائية من فيروسِ كورنا المستجَد «كوفيد ـ 19» وحاجة الجمهور للاستمرارِ في الحصولِ على خدمة الفتاوى بطرقها المختلفة خاصة خلال الشهرِ الفضيل فقد تمت الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للمركز الرسمي للإفتاء في إتاحة المجالِ لاستمرارِ الخدمةِ بنفسِ الجَودةِ والجاهِزيةِ وعبرَ تِقنيةِ العملِ عن بعدٍ وفق أرقَى المعايِيرِ العالمية في جودة الخدمة وضمانِ تَدفق المعلومات وسِريتِها.

حيث تم إتاحة الوصولِ إلى الأنظمة الالكترونية والذكية للفتاوى لجميع المفتين من بيوتهم لاستقبال الفتاوى والإجابةِ عنها دون أن يُسبب ذلك أي تأثيرٍ على مستوى الخدمة وجودةِ الأداء، حيث بلغت نسبة سعادة المستفتين عن مستوى الخدمةِ في المركزِ خلالَ فترةِ العملِ عن بعدٍ 94.5% بحسب النظام الالكتروني لاستطلاع سعادة المتعاملين.

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