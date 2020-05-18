هيئة الخدمة الوطنية تعلن استئناف الدورات التأسيسية للدفعة 13

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، استئناف الدورات التأسيسية للخدمة الوطنية الدفعة (13) للدرجات الطبية (2-3-4) وسيكون استدعاء المجندين على مجموعتين

الأولى: من 31 مايو 20202 ولغاية 25 يونيو 2020

والثانية من 5 يوليو 20202 ولغاية 30 يوليو 2020

وقالت الهيئة إنه سيتم إرسال رسائل نصية للمجندين قبل موعد الالتحاق بفترة كافية.

وستطبق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد عد استقبال المجندين وطيلة تواجدهم في المعسكرات التدريبية حفاظاً على سلامتهم.

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