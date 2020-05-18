شيخة بنت سيف تعلن الفائزات بـ«جائزة حصة للقرآن الكريم»

المصدر: أبوظبي - وام

أعربت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان نائب الرئيس الأعلى لمؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية عن فخرها واعتزازها بالأجواء الإيمانية التي تغمر القلوب في أروقة الشهر الفضيل في كافة البيوت قاطبة وهي تردد محكم آيات كتاب الله وتدعو تضرعاً وخفية.

وهنأت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان بناتها من حافظات كتاب الله الفائزات بالدورة الثامنة لجائزة «الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم» التي نظمتها مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، داعية المولى أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويجعل نتاجات هذه الجائزة في ميزان أعمالها ونوراً مستفيضاً لها كما كانت تهتم «رحمها الله» كثيراً بدورات تحفيظ القرآن وحلقات القرآن الكريم التي نشأ عليها أبناء الأمة منذ القدم.

وتقدمت بالتهنئة لأسر الطالبات الفائزات مباركة لهم هذا التتويج الإيماني السامي وفي شهر القرآن، مذكرة ومشيدة باهتمام ودعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان أمس عن أسماء الفائزات بالجائزة، حيث فازت بجوائز الفئات العشر للدورة الثامنة 81 متسابقة من الإمارات و16 بلداً هي: مصر وفلسطين والأردن والهند وسوريا والمغرب وبنغلاديش وباكستان والصومال والبوسنة والهرسك والفلبين والبحرين وسلطنة عمان وإثيوبيا وإيران وإندونيسيا.

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