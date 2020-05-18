العطلات والسفر الداخلي يقودان تعافي السياحة المحلية

المصدر: دبي- البيان

توقع أحدث تقرير صادر عن معرض سوق السفر العربي قبل إقامة الحدث الافتراضي الجديد للمعرض أول يونيو المقبل، أن تقود السياحة المحلية والسفر الداخلي مرحلة التعافي من أزمة «كوفيد 19» في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع بدء رفع القيود تدريجياً في المنطقة.

وكشف البحث الذي أجرته كوليرز إنترناشيونال بالشراكة مع سوق السفر عن ارتفاع نسبة الحجوز في أبوظبي ضمن نطاق مساحته 48 كيلومتراً من 20 % فقط في يناير إلى 43 % في مارس، بينما ارتفعت في دبي من 19 % إلى 36 % خلال الفترة ذاتها. كما تشير الأبحاث الصادرة عن «سوجيرن»، إلى أنه من المتوقع أن تصبح «إقامة العطلات» الخيار الأكثر تفضيلاً على المدى القصير والمتوسط.

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