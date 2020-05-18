الإمارات: حماية العمال أولوية ملتزمون بدعم الصمود الدولي في وجه «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكدت الإمارات في رسالتين منفصلتين إلى كل من منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، التزامها بالتمسك بحقوق جميع العاملين في البلاد وضمان صحتهم وسلامتهم في ضوء انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى التزامها بتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الأمن الصحي العالمي ومكافحة الوباء.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الرسالة الأولى التي وجهها إلى غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: إن الإمارات تدرك تماماً أن أفضل طريقة للتصدي للوباء هي من خلال التضامن الدولي والتعاون العالمي، وحماية حقوق العمال، وحقوق الجميع دون تمييز. كما تناول سموه سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز سلامة العمال وأمنهم.

وفي رسالة وجهها إلى الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أكد سموه التزام الإمارات بالتعاون الدولي للتصدي للوباء بروح من التضامن والإنسانية المشتركة. وشدد سموه على الشراكة القوية والفعالة بين الدولة ومنظمة الصحة العالمية.

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