القطامي: زيادة إصابات «كورونا» بين المواطنين في رمضان

المصدر: دبي ـ البيان

كشف معالي حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي عن ارتفاع أعداد الإصابات بين المواطنين منذ بداية شهر رمضان المبارك، مرجعاً ذلك إلى الزيارات الأسرية المرتبطة بعادات الشهر الفضيل وذلك على الرغم من التحذيرات المتكررة باعتماد التباعد الاجتماعي، داعياً معاليه ومع قرب انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر السعيد إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات الصحية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وضرورة عدم الاختلاط.

وقال معاليه خلال مشاركته في مجلس مروان الحل الرمضاني إن إمارة دبي أجرت 430 ألف فحص لفيروس كورونا «كوفيد 19» منذ بداية ظهور الفيروس، لافتاً إلى أن الإمارات من أكثر الدول في أعداد الفحوصات.

يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع انتهجت خطة في توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، وتشمل الفحوصات فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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