«لجنة شؤون الدفاع في الوطني»تناقش 4 مشروعات قوانين اتحادية

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر إلى يومنا حققت عدة إنجازات في إطار اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية، والتي تتضمن مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة .

وذكر أن اللجنة عقدت خلال ستة أشهر منذ بداية دور الانعقاد الأول، 15 اجتماعاً منها (8) اجتماعات «عن بعد» من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «فيديو كونفرنس»، على مدى أكثر من 25 ساعة عمل، ناقشت خلالها اللجنة 41 مادة لأربعة مشروعات قوانين اتحادية وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود. كما انتهت اللجنة من مناقشة موضوع «سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني» واعتمدت تقريرها النهائي بشأنه ورفعته لرئاسة المجلس وأصبح جاهزاً للمناقشة في جلسة عامة.

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