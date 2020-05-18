الإمارات لم تسجّل أي إعادة إصابة للمتعافين من «كورونا»

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أكد الدكتور عامر أحمد الشريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في دبي عدم تسجيل أي إصابة مجددة بفيروس «كورونا» المستجد للمرضى المتعافين في الدولة، مما يؤكد نجاعة البروتوكولات العلاجية المتبعة في مختلف مستشفيات الدولة، وكفاءة الكوادر الطبية في التعامل مع الفيروس الذي يعد من أخطر أنواع الفيروسات لغاية الآن.

وقال الدكتور عامر الشريف في لقاء مع «البيان»: «إن لدى إمارة دبي منظومة صحية عالية الكفاءة، وبتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص يمكننا العمل على تعزيز الطاقة الاستيعابية والتصدي لهذه الجائحة». وبين الشريف أنه وبالنسبة للمستشفى الميداني فقد تمت مضاعفة قدرته الاستيعابية لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة.

مهام

وقال رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة «كوفيد 19»: «مع تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والمرونة في تنقل الكوادر وفتح برامج التطوع للكوادر الطبية، فإن الكوادر الطبية والتمريضية قادرة على إتمام مهامها على أكمل وجه». وأوضح: «أن مركز التحكم والسيطرة تم إنشاؤه بقرار من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لمكافحة فيروس «كورونا» واستكمال منظومة العمل الطبي عالية الكفاءة التي تحرص إمارة دبي على وضعها وتطويرها بشكلٍ ديناميكي يواكب تطورات هذه الجائحة العالمية».

وأشار إلى أن جهود المركز تتركز حالياً على مكافحة فيروس «كورونا»، ويمكن حصر استراتيجية المركز في جملة واحدة: مكافحة انتشار فيروس «كورونا» من خلال عدد من المراحل بدءاً بتشجيع التباعد الجسدي، وإجراء الفحوصات، واحتواء تفشي المرض، وتوفير القدرة الاستيعابية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة من أجل ضمان صحة وسلامة المجتمع، وإضافة على ذلك، فإننا شكلنا فريقاً مختصاً في إدارة المركز للبحوث العلمية والبيانات لدراسة الفيروس وكيفية انتشاره ومن ثم طرح التوصيات العلمية لمكافحة الأوبئة مستقبلاً.

افتتاح مراكز الفحص من المركبة في مناطق مختلفة | تصوير: أحمد بدوان

فحوصات

وحول الفحوصات، وهل هناك خطة للتوسع، قال الدكتور عامر الشريف: «إن استراتيجية فحص «كوفيد 19» تتناسب مع الإمكانيات والاحتياجات الراهنة والتركيبة السكانية المتنوعة لإمارة دبي، حيث قمنا بالعديد من الفحوصات في المستشفيات الحكومية والخاصة، وفي مناطق سكن العمال، ومطار دبي الدولي وعيادته، بالإضافة إلى مرافق العزل الصحي. كما قمنا بتصميم مراكز الفحص لتلبية احتياجات الجمهور، حيث تم افتتاح مراكز الفحص من المركبة في مناطق مختلفة في دبي. وتم توفير خدمة جديدة لفحص الأفراد في المنزل، بالإضافة إلى خدمات الفحص في المستشفيات والعيادات في المؤسسات الحكومية والخاصة. ونقوم بتحديث وتعديل استراتيجية الفحوصات بشكل متواصل ووفق احتياجات الإمارة.

دراسة

وذكر: «أن تسجيل أول تسلسل لجينوم «كوفيد 19» لمريض في دبي هو خطوة نحو دراسة بحثية تعاونية بين جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وهيئة الصحة في دبي ومركز الجينوم في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. وستشمل الدراسة 240 مريضاً من مختلف الفئات العمرية ومختلف مراحل حدة المرض. وما زالت الدراسة قائمة وسنعلن قريباً عن بعض النتائج الأولية لهذه الدراسة. كما أننا بصدد إجراء دراسات بحثية أخرى متعلقة بـ«كوفيد 19». وأشار إلى أنه يتم عزل الحالات ذات الأعراض الخفيفة أو من غير أعراض، وأما الحالات المتوسطة فيتم علاجها في المستشفى الميداني. ويتم إحالة علاج الحالات الشديدة إلى المستشفيات.

توقّعات

وحول توقعات رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة «كوفيد 19» مع عودة الحياة تدريجياً إلى وضعها الطبيعي، قال «نحن في مراقبة مستمرة ويومية لعدد الحالات ومع السياسات الرامية لمكافحة «كوفيد 19» ودور الوعي الذاتي بين أفراد المجتمع ستكون هذه الحالات تحت السيطرة. ونناشد الجمهور على التعاون المستمر ونشكرهم عليه، ونحثهم على الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة وأخذ الإجراءات الاحترازية بعين الاعتبار لضمان سلامة المجتمع».

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