ماجستير في الذكاء الاصطناعي بجامعة عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

حصلت جامعة عجمان على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، لطرح برنامج ماجستير «الذكاء الاصطناعي» في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2020 - 2021، ضمن برامج كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، ليضاف إلى برامجها الأكاديمية المعتمدة في تخصصات الهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسوب، وهندسة المعدات الطبية، ونظم المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، وتحليل البيانات.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة: «نفخر في جامعة عجمان أن نكون من أوائل مؤسسات التعليم العالي في الدولة التي تطرح هذا التخصص، والذي جاء نتيجة حتمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم، والتي تتضمن الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات كبيرة الحجم، بما يُحتم علينا التخطيط للمستقبل وتوفير البنية التحتية لتطبيق هذه التكنولوجيا بما يساهم في مجاراة الدول الصناعية».

من جانبه، أوضح الدكتور فهر حياتي، عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، أن التسجيل في برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي مفتوح حالياً، وستبدأ الدراسة فيه مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2021-2020. مضيفاً أن البرنامج يتمتع بالجودة والرصانة التي تحرص عليها جامعة عجمان. ومؤكداً أن هذه الدرجة العلمية تسمح للحاصلين عليها بمتابعة الدكتوراه في المجالات ذات الصلة، والعمل في حقول البحث والتطوير في الشركات المتخصصة التي تطور خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات، وتحليل البيانات في الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة.

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