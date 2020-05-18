العبيدلي خلال ندوة «الألكسو»: الإمارات نجحت في إدارة الأزمة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية ان الامارات نجحت في إدارة الأزمة بفضل رؤيتها في استشراف المستقبل، وقال اللواء العبيدلي خلال مشاركته في ندوة عن بعد حول "دور الإدارة الإيجابية في مواجهة الأزمات وخلق فرص جديدة"، والتي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – إدارة الثقافة "الألكسو"، عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة أخيراً، وشارك في الندوة نخبة من الأساتذة والخبراء من مختلف دول العالم: إن الدولة تمكنت من احتواء مخاطر جائحة كورونا مبكراً عبر العديد من الإجراءات.

وقدم اللواء الدكتورالعبيدلي خلال الندوة ورقة عمل حول دور دولة الإمارات في تحفيز الإبداع واستشراف الدراسات الاستراتيجية للمستقبل، استعرض فيها تجربة الدولة في إدارة الأزمة، وكيف استثمرت الدولة حقوق الملكية الفكرية لتلعب دوراً فعالاً في موضوع الابتكار لمواجهة الأزمة.

وتطرق إلى التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 ومدى جاهزية المؤسسات لاستثمار الأنظمة والتكنولوجيا الحديثة في مواجهة الفيروس، الذي جاء ليشدد على أهمية تعزيز البنية التحتية للملكية الفكرية بالتركيز على قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا لتوفير خدمات الملكية الفكرية عن بعد والتحول إلى قوة عالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا الذي أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحاضر.

وتطرق اللواء الدكتور العبيدلي في حديثه إلى جاهزية الإمارات في مواجهة الفيروس، وتفوقها بنسبة عالية قياساً ببقية دول العالم، في ظل حرصها على الاستشراف حول الأزمات وخلق الاستراتيجيات للتصدي لها، مستشهداً بالمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، "الاستراتيجية الوطنية للابتكار" في عام 2014.

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