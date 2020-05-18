9964 مستفيداً من خدمات المساعدات الاجتماعية في الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

تقدم دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة المعاملات والخدمات كافة لمستحقي المساعدات الاجتماعية عن بُعد، وبما يضمن استمرارية إجراءات الحصول على المساعدة الاجتماعية خلال فترة أقل من الوقت المستغرق سابقاً في إنجاز المعاملة، ويضمن للأسر التي تتعرض لمختلف الظروف، العيش والحياة الكريمة، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة لمستحقي المساعدات الاجتماعية في ظل الظروف الراهنة.

وقالت علياء عبيد الزعابي مدير إدارة المساعدات الاجتماعية بدائرة الخدمات الاجتماعية، إن هناك حوالي 9964 مستفيداً من مواطني إمارة الشارقة من خدمات المساعدات الاجتماعية.

ولفتت الزعابي الى أنه تم التدخل وتأمين احتياجات 142 أسرة عاجلة بإجمالي 212 خدمة منذ بداية العام 2020م، وضمان تمتعها بحياة كريمة وآمنة، حيث يتولى الفريق الميداني توصيل المساعدة العاجلة خلال أقل من 24 ساعة لها، بعد التأكد من الحالة واستحقاقها للمساعدة، وبما يتماشى مع المعايير الصحية التي تضمن سلامة الأسر والفريق الميداني، كما أنه منذ بداية العام الحالي وإلى الآن؛ تمكنت الدائرة من تحديث بيانات 6043 مستفيداً.

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