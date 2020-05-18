مركبات ذاتية القيادة في «الزاهية» تقدّم منتجات الوقاية من «كورونا» مجاناًَ

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «الشارقة القابضة»، التي تمثّل شراكة استراتيجية بين «ماجد الفطيم العقارية» و«الشارقة لإدارة الأصول»، عن انطلاق التعاون بين مشروع «الزاهية» ووزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لاستخدام المركبات ذاتية القيادة في أرجاء المجمع السكني، بهدف توفير الدعم للسكان في ظل انتشار جائحة «كوفيد 19».

وتم مؤخّراً إطلاق هذه المركبات التي تحمل اسم «خدمة السيارات المتنقلة» في مشروع «الزاهية»، حيث تجوب الأحياء السكنية داخل المجمع لتزويدها بمنتجات الوقاية المجانية، والتي تشمل الكمامات والقفازات ومعقم اليدين، للمساعدة في الحفاظ على صحة وسلامة السكان في كافة أرجاء المجمّع. وتمثل هذا المبادرة أول استخدام للمركبات ذاتية القيادة داخل مجمع سكني في الإمارات العربية المتحدة، دعماً لسلامة السكان.

وتُضفي هذه المركبات ذاتية القيادة أجواءً مميزة ومبهجة، حيث يستمتع سكان المنازل بالموسيقى والأغاني التي تصدح من هذه المركبات خلال تنقلها داخل المجمع ضمن مسارٍ محدد مسبقاً. وللحصول على المنتجات التي توفرها هذه المركبات، يمكن للسكان إيقاف السيارة بسهولة عن طريق الإشارة بأيديهم، مثلما يوقفون سيارات الأجرة، ليتم تقديم المنتجات مجاناً وتواصل المركبة بعد ذلك مسارها.

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