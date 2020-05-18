«البنية التحتية» تبدأ تنفيذ 5 مشروعات مبانٍ أمنية في رأس الخيمة

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

تبدأ وزارة تطوير البنية التحتية تنفيذ 5 مشروعات مبان أمنية في إمارة رأس الخيمة خلال العام الجاري والمقبل، وتتراوح مدة تنفيذها حتى عام ونصف العام منذ بدء تنفيذها، وتأتي هذه المشروعات ضمن 12 مبنى أمنياً ستنفذها الوزارة في المنطقة الشمالية بتكلفة 500 مليون درهم.

دفاع مدني

وتشمل هذه المشروعات إنشاء وإنجاز الإدارة العامة للدفاع المدني في رأس الخيمة، حيث ستطرح الوزارة المشروع للتنفيذ العام المقبل، بينما تصل فترة تنفيذ المشروع 15 شهراً، وهو عبارة عن مركز شرطة شامل يشمل الخدمات الشرطية والدفاع المدني وسكناً للعاملين.

وتتضمن أيضاً إنشاء وإنجاز مركز شرطة شامل بالمدينة وتطرحه وزارة تطوير البنية التحتية للتنفيذ خلال العام الجاري، وتصل فترة تنفيذ المشروع لـ 16 شهراً، بالإضافة إلى إنشاء وإنجاز مركز شرطة شامل ببطين السمر في رأس الخيمة، وسيكون تاريخ الطرح للتنفيذ خلال العام 2021 فيما ستصل فترة تنفيذ المشروع إلى 15 شهراً.

وستطرح «البنية التحتية» في العام 2022 مشروع إنشاء وإنجاز مركز الدفاع المدني ببطين السمر في رأس الخيمة، وستصل فترة تنفيذ المشروع إلى 15 شهراً، فضلاً عن إنشاء وإنجاز مبنى الإدارة العامة للجنسية والإقامة «إحلال» وسيكون تاريخ الطرح للتنفيذ خلال العام 2022 وتصل فترة تنفيذ المشروع إلى 15 شهراً، وهو عبارة عن مبنى يشمل المكاتب الإدارية وخدمات المتعاملين وسيتم التصميم بما يراعي الخصوصية لتطوير مستوى الخدمة وإسعاد المتعاملين والموظفين.

معايير عالمية

وتعتمد الوزارة في إنشاء المباني الأمنية، على معايير استدامة عالية المواصفات تشمل استخدام الطابوق الحراري، وإنشاء شبكة صرف صحي تنتهي بخزانات تجميع لمياه الصرف، ومن ثم معالجتها عن طريق محطة لمعالجة المياه، واستخدام وحدات سخان شمسي مركزي، ونظام تحليل الطاقة وهو برنامج يساعد على توفير الطاقة، وتقييم الأداء الخاص بالأنظمة الإلكتروميكانيكية، وتوفير ردود الفعل المطلوبة على الاستهلاك، فضلاً عن نظام توليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز