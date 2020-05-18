بلدية عجمان تركّب ممر تعقيم ذاتي لموظفي ومفتشي الصحة العامة والبيئة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

نفذت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، تركيب ممر تعقيم ذاتي للموظفين، وفرق التفتيش العاملين بقطاع الصحة العامة والبيئة، للعمل على تعقيم الملابس قبل وبعد الزيارات التفتيشية، وقبل الرجوع للمنزل، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم، حيث تضع الدائرة سلامة وصحة الموظفين وفرق التفتيش، ضمن أولوياتها.

وقال المهندس خالد معين الحوسني: «إن الدائرة أنجزت، بالتعاون مع شركة الريادة الهندسية، التي تعمل في مجال صناعة معدات التصنيع الغذائي، بتصميم ممر تعقيم للمفتشين والموظفين العاملين بقطاع الصحة العامة والبيئة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم».

ولفت إلى أن: «الجهاز الجديد، يقوم بتوفير تعقيم ذاتي خلال وقت الدخول والخروج للمبنى، وبعد إتمام الزيارات التفتيشية للمواقع والمنشآت المطلوبة، ضمن خطة القطاع في تطبيق الإجراءات الوقائية، ضد جائحة «كوفيد 19» بالإمارة، ويتميز الجهاز بتوفر أجهز استشعار عن بعد، لتقليل الاستهلاك من المياه والمواد الكيميائية، ويتم استخدام مواد كيميائية معتمدة، وغير ضارة للصحة، في ممر التعقيم.

ويتميز الممر باستخدام خاصية التضبيب، التي لا تسبب أي بلل للملابس، وتضمن التغطية الكاملة داخل الممر. وكذلك توفر الدائرة كافة أدوات الوقاية والحماية الشخصية للمفتشين والموظفين العاملين بمجال الرقابة والتفتيش، وكذلك فرق التعقيم الوطني، بما يضمن سلامتهم، كما توفر الدائرة نشرات توعوية للموظفين وفرق التفتيش، بالإجراءات الوقائية اللازم اتباعها خلال عمليات التفتيش والرقابة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالمواقع».

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