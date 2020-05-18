18 مليار درهم قيمة عقود المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

كشف محمد راشد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع شؤون السكك الحديدية في شركة الاتحاد للقطارات عن أن قيمة مجموع عقود حزم المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية بلغت 18 مليار درهم.

وأضاف المرزوقي: «إن مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية يسير بخطوات قوية ومستمرة، إذ قامت شركة الاتحاد للقطارات خلال الفترة الماضية ببدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من الشبكة والتي تمتد من الغويفات على حدود المملكة العربية السعودية إلى إمارة الفجيرة وخورفكان على الساحل الشرقي وتم البدء في الأعمال الإنشائية الأولية لسلسلة من محطات الشحن لشبكة السكك الحديدية».

وذكر أن شركة الاتحاد للقطارات تعمل على البدء بتصنيع أسطول القاطرات الجديد ليرتفع حجم أسطولها إلى 45 قاطرة إضافة إلى البدء في إنشاء مركز رئيسي للتشغيل والصيانة في منطقة الفاية في أبوظبي.

وقال: «إن شركة الاتحاد للقطارات تعمل على تطوير مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية المشروع الوطني الاستراتيجي الذي سيكون له الأثر الكبير في العديد من الجوانب، ويساهم في التأسيس لقطاع نقل جديد في الإمارات كونه سيحدث نقلة نوعية في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، حيث تعمل الشركة على تطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط إمارات الدولة بعضها ببعض وتربط الدولة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتربط الموانئ الرئيسية في الدولة بنقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية».

وبدأت شركة الاتحاد للقطارات في يناير من العام 2020 الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية، والتي تمتد لمسافة 605 كيلومترات، حيث تمتد الحزمة «أ» على مسافة 139 كيلو متراً لربط المرحلة الأولى في الرويس مع الغويفات على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وتمتد الحزمة «ب» على مسافة 216 كيلومتراً من طريف إلى سيح شعيب، بينما تمتد الحزمة «ج» لمسافة 94 كيلومتراً من جبل علي إلى الشارقة وتمتد الحزمة «د» لمسافة 145 كيلومتراً من الشارقة إلى ميناءي الفجيرة وخورفكان على أن يتبعها حزم مستقبلية لاستكمال الشبكة.

وتلبية لخطط نمو شبكة السكك الحديدية الوطنية، بدأت شركة الاتحاد للقطارات أعمال إنشاء مركز رئيسي للتشغيل والصيانة في منطقة الفاية في أبوظبي الذي يتولى مهمته ائتلاف بقيادة شركة «فينسي الفرنسية للمقاولات» وذلك تماشياً مع التوجهات المستقبلية لشركة الاتحاد للقطارات في توفير شبكة سكك حديدية تعزز وتدعم نمو الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

ويتضمن المركز الرئيسي للتشغيل والصيانة الذي يعد الأضخم والأهم في الشبكة أعمال التخزين والتجهيز والتشغيل والصيانة لقاطرات وعربات البضائع ومستودع المركبات الثقيلة مع مهام التحكم في عمليات الخط الرئيسي بالكامل في مركز عمليات الشبكة داخل المبنى الإداري في منطقة الفاية.

وفي إطار جهود شركة الاتحاد للقطارات لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز لوجستي عالمي وطرف فاعل ورئيسي في مجال الخدمات اللوجستية، باشرت الشركة في الأعمال الإنشائية الأولية لسلسلة محطات الشحن لشبكة السكك الحديدية التي يتولى مهمتها ائتلاف شركتي «لارسن آند توبرو» و«باور تشاينا» بما في ذلك أعمال المسح والتصميم والبناء وتركيب المعدات وإجراء الاختبارات والتشغيل الأولي لكل محطة. كما تعمل الشركة على بناء هذه المحطات في كل من الرويس وايكاد وميناء خليفة ومدينة دبي الصناعية وميناء جبل علي والغيل وسيجي وميناءي الفجيرة وخورفكان لتتولى عمليات تحميل وتفريغ القطارات وأعمال تخزين الحاويات وصيانتها.

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